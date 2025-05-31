Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Интер»: прогноз «Чемпионата»

«ПСЖ» — «Интер»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером».

Ставка: обе забьют за 1.77.

Материалы по теме
Квадруплу быть! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»
Квадруплу быть! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»

В 2025 году парижане — одна из лучших команд Европы. Не без труда финишировав в топ-24 общей таблицы Лиги чемпионов, они сумели добраться до финала турнира. Во многом здесь заслуга тренерского штаба. Средний возраст футболистов — 23,6 года, но Луис Энрике использует правильный подход.

Во-вторых, «ПСЖ» досрочно выиграл чемпионат Франции, а потому давно и целенаправленно готовится к финалу Лиги чемпионов. В финале Кубка Франции с «Реймсом» (3:0) играл смешанный состав, ворота защищал Матвей Сафонов. Так что Джанлуиджи Доннарумма и другие лидеры должны быть свежими.

Пожалуй, это тот самый случай, когда выбрать победителя действительно тяжело. Составы соперников готовы на 100%, поэтому у тренерского штаба будет только приятная головная боль — выбрать на первые минуты тех, кто лучше. Зрелище ожидается крутое, с голами в обе стороны. Да, «Интер» был одним из лучших по игре в обороне на общем этапе, но в пяти из шести матчей плей-офф с его участием пробивался «верх» по голам. А «ПСЖ» дважды просить не нужно в принципе.

Один из вероятных сценариев: парижане заберут мяч под свой контроль и станут строить позиционные атаки, за которыми вторым номером внимательно будут следить миланцы. Одна ошибка или, напротив, классное атакующее действие приведёт к голу и вынудит кого-то добавлять обороты, чтобы восстановить баланс.

Ближе к концу основного времени игра может значительно раскрыться. Нельзя также исключать и уход в дополнительное время. Слишком сильно рисковать никто не захочет.

Материалы по теме
«Ростов» без Карпина против безупречного ЦСКА. Как пройдёт матч за Кубок России?
«Ростов» без Карпина против безупречного ЦСКА. Как пройдёт матч за Кубок России?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android