«ПСЖ» — «Интер»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером».

Ставка: обе забьют за 1.77.

В 2025 году парижане — одна из лучших команд Европы. Не без труда финишировав в топ-24 общей таблицы Лиги чемпионов, они сумели добраться до финала турнира. Во многом здесь заслуга тренерского штаба. Средний возраст футболистов — 23,6 года, но Луис Энрике использует правильный подход.

Во-вторых, «ПСЖ» досрочно выиграл чемпионат Франции, а потому давно и целенаправленно готовится к финалу Лиги чемпионов. В финале Кубка Франции с «Реймсом» (3:0) играл смешанный состав, ворота защищал Матвей Сафонов. Так что Джанлуиджи Доннарумма и другие лидеры должны быть свежими.

Пожалуй, это тот самый случай, когда выбрать победителя действительно тяжело. Составы соперников готовы на 100%, поэтому у тренерского штаба будет только приятная головная боль — выбрать на первые минуты тех, кто лучше. Зрелище ожидается крутое, с голами в обе стороны. Да, «Интер» был одним из лучших по игре в обороне на общем этапе, но в пяти из шести матчей плей-офф с его участием пробивался «верх» по голам. А «ПСЖ» дважды просить не нужно в принципе.

Один из вероятных сценариев: парижане заберут мяч под свой контроль и станут строить позиционные атаки, за которыми вторым номером внимательно будут следить миланцы. Одна ошибка или, напротив, классное атакующее действие приведёт к голу и вынудит кого-то добавлять обороты, чтобы восстановить баланс.

Ближе к концу основного времени игра может значительно раскрыться. Нельзя также исключать и уход в дополнительное время. Слишком сильно рисковать никто не захочет.