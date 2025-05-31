«Ахмат» — «Урал»: определён фаворит ответного матча

31 мая состоится второй переходный матч, в котором «Ахмат» примет «Урал». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

В первой игре уральцы победили со счётом 2:1.

Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 1.83, что составляет приблизительно 54% вероятности.

Победа «Урала» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что второй стыковой матч «Ахмат» — «Урал» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.