Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ахмат» — «Урал»: определён фаворит ответного матча

«Ахмат» — «Урал»: определён фаворит ответного матча
Комментарии

31 мая состоится второй переходный матч, в котором «Ахмат» примет «Урал». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Материалы по теме
«Пари НН» — «Сочи». Золотой билет в РПЛ упущен
«Пари НН» — «Сочи». Золотой билет в РПЛ упущен

В первой игре уральцы победили со счётом 2:1.

Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 1.83, что составляет приблизительно 54% вероятности.

Победа «Урала» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что второй стыковой матч «Ахмат» — «Урал» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Материалы по теме
«Ахмат» — «Урал». Отставка Сергея Ташуева ничего не даст
«Ахмат» — «Урал». Отставка Сергея Ташуева ничего не даст
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android