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«Фенербахче» — «Коньяспор»: прогноз и коэффициенты на матч чемпионата Турции

31 мая в матче 38-го тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» примет «Коньяспор». Встреча пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в городе Стамбул. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 1.47, что равно приблизительно 67% вероятности.

Победа «Коньяспора» оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Фенербахче» — «Коньяспор» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.