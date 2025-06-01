«Ростов» — ЦСКА: определён фаворит Суперфинала Кубка России

В воскресенье, 1 июня, на стадионе «Лужники» в Москве состоится матч Суперфинала «Ростов» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение московскому клубу. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности.

Победа «Ростова» по итогам 90 минут оценивается в 3.70, а на ничейный исход можно поставить за 3.50.

В то же время аналитики прогнозируют, что Суперфинал Кубка России «Ростов» — ЦСКА не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.