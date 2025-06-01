Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — ЦСКА: определён фаворит Суперфинала Кубка России

«Ростов» — ЦСКА: определён фаворит Суперфинала Кубка России
Комментарии

В воскресенье, 1 июня, на стадионе «Лужники» в Москве состоится матч Суперфинала «Ростов» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Материалы по теме
«Ростов» без Карпина против безупречного ЦСКА. Как пройдёт матч за Кубок России?
«Ростов» без Карпина против безупречного ЦСКА. Как пройдёт матч за Кубок России?

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение московскому клубу. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности.

Победа «Ростова» по итогам 90 минут оценивается в 3.70, а на ничейный исход можно поставить за 3.50.

В то же время аналитики прогнозируют, что Суперфинал Кубка России «Ростов» — ЦСКА не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Материалы по теме
Второй титул Марко Николича в России! Прогноз на финал «Ростов» — ЦСКА
Второй титул Марко Николича в России! Прогноз на финал «Ростов» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android