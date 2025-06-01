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«Бодрум» — «Бешикташ»: коэффициенты и ставки на матч чемпионата Турции

«Бодрум» — «Бешикташ»: коэффициенты и ставки на матч чемпионата Турции
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1 июня в матче 38-го тура Суперлиги «Бодрум» примет «Бешикташ». Встреча пройдёт на стадионе «Бодрум Ильче», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Бешикташа» предлагается с коэффициентом 1.81, что равно приблизительно 55% вероятности.

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Победа «Бодрума» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики прогнозируют, что матч «Бодрум» — «Бешикташ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

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