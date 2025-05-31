«ПСЖ» — «Интер»: прогноз Егора Титова на финальный матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» – «Интер» в финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 3 за 2.70.

«Давно не было ярких и результативных финалов Лиги чемпионов. Уже, наверное, лет 8. Всё время 1:0, 2:0. Вроде в прошлом году матч держал в напряжении, и «Боруссия» здорово играла, но ничего не забила, всё закончилось победой «Реала» с голами в концовке. Хочется увидеть более драматичную встречу, но при этом с голами.

Сразу скажу, что поставлю на «тотал больше 3». Вся стадия плей-офф была на загляденье: невероятные матчи, интрига до конца, куча голов. Тенденция такова. И «ПСЖ» точно не та команда, которая будет играть на 1:0. Понятно, что, если надо будет, они в концовке сыграют от обороны, но изначально ничего такого не будет. Я жду, что Париж пойдёт вперёд большими силами, будет высоко встречать, «Интер» же, как и в противостоянии с «Барселоной», будет выстреливать резкими контратаками. Мы видели, как они здорово переходят из обороны в атаку. Это у Индзаги отлажено. И есть в центре мастера уровня Мхитаряна, Чалханоглу, которые могут выдать любую передачу в отрыв.

В то же время противостояние «Интера» с «Барсой» показало, что у миланцев в защите далеко не всё в порядке. Раньше они могли спокойно засушить, когда хотели, сейчас в этом плане что-то расстроилось. И атаку «ПСЖ» с Дембеле, Хвичей и остальными остановить крайне тяжело. Поэтому я жду здесь много мячей», — приводит слова Титова «РБ Спорт».