«Пари НН» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на ответный стыковой матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Сочи» в стыках за право сыграть в РПЛ в сезоне-2025/2026.

Ставка: первый гол — «Сочи» за 1.90.

«Ответные стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге или выйти в Премьер-Лигу ожидают нас в субботу. На сей раз первыми на поле выйдут в Нижнем Новгороде «Пари НН» против «Сочи».

В первой игре встреча разделилась на два абсолютно не похожих друг на друга отрезка. Первые минут 30-35 серьёзное преимущество было у «Сочи», достаточно выстроенная, хорошая игра, но только до удаления Писарского. Хороший гол сочинцы забили и в целом игру контролировали, но потом удаление. И весь второй тайм пришлось играть в меньшинстве, ещё и под занавес первого тайма пропустили. Гол немножечко курьёзный — с этим добиванием Трошечкина. А в концовке силёнок не хватило, сыграли невнимательно на стандарте, пропустили от Александрова и проиграли 1:2. Но «Сочи» понравился. Да, есть очень большие проблемы с атакой у «Сочи», ещё и дисквалификация Писарского, нет Мелёшина. Крамаричу, видимо, придётся играть на месте центрального нападающего, если его туда отправят. Но в целом, повторюсь, «Сочи» оставил приятное впечатление.

Да, «Нижний» играет дома. И вот эта победа, добытая на «Фиште», может быть, где-то подсознательно уже расслабляет «Пари НН». Плюс вся эта история по регламенту, что «Пари НН» при любых раскладах остаётся в Премьер-Лиге. Но дома, наверное, не хочется в лужу сесть, чтобы тебя обсуждали потом на каждом углу.

Тем не менее, я думаю, «Сочи» ещё в игре. И для этого сочинцам обязательно надо постараться забить первыми, потому что, пропустив первыми, им два придется забивать, а с учётом проблем в атаке это будет сделать достаточно непросто.

Поэтому мой прогноз на эту встречу – «1-й гол в матче забьёт «Сочи» за 1.9. А дальше уже как пойдёт», — приводит слова Генича «РБ Спорт».