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«Пари НН» — «Сочи»: ставка Игоря Семшова на стыковой матч РПЛ в Нижнем Новгороде

«Пари НН» — «Сочи»: ставка Игоря Семшова на стыковой матч РПЛ в Нижнем Новгороде
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Сочи».

Ставка: «Пари НН» не проиграет за 1.60.

«Ответный стыковой матч за место в РПЛ между «Пари НН» и «Сочи» пройдёт в Нижнем Новгороде. Первая встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 2:1, и теперь сочинцам предстоит отыгрываться в гостях.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 0
Сочи
Сочи

«Пари НН» подходит к матчу с психологическим преимуществом. Команда Виктора Гончаренко сумела собраться в первом матче и одержала важную победу. Голы Александра Трошечкина и Виктора Александрова в концовках таймов стали ключевыми. Однако домашние выступления нижегородцев оставляют вопросы: в последних играх они часто теряли очки на своём поле.

«Сочи», напротив, вынужден играть от результата. Поражение в первом матче усугубилось удалением Владимира Писарского, который пропустит ответную игру. Тем не менее команда Роберта Морено показала характер, забила первая и создала несколько опасных моментов даже в меньшинстве. Одной из надежд сочинцев является Роман Пасевич, отличившийся в первой встрече, но заменённый в перерыве из-за тактических перестроений. Также в хорошей форме Крамарич — лучший снайпер команды.

После волевой победы на выезде нижегородцы находятся на эмоциональном подъёме и вряд ли отпустят ситуацию», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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