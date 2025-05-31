«Пари НН» — «Сочи»: ставка Дмитрия Градиленко на переходную игру РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Сочи».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 3.20.

«Первый матч закончился победой нижегородцев со счётом 2:1. Пропустив первыми, а потом получив численное преимущество за счёт удалённого игрока противника, гости всё же вырвали победу в самом конце матча.

Моё мнение, что в этой паре всё решено. В очередной раз «Пари НН» отстоит место в РПЛ. Очень жаль, что ФК «Сочи» мы снова не увидим в РПЛ.

К прогнозу: победа хозяев с форой (0) (коэффициент 2.12). Хозяева, возможно, сыграют вторым номером и раз-другой поймают гостей на контратаке.

Вариант 2 — тотал в матче меньше 2.5 за 1.90. Не верю в большое количество забитых мячей, игра будет закрытая, в первом тайме точно. Поэтому вариант 3 на рассмотрение: первый тайм 0:0 за 3.20. Я за третий вариант», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».