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«Пари НН» — «Сочи»: ставка Дмитрия Градиленко на переходную игру РПЛ

«Пари НН» — «Сочи»: ставка Дмитрия Градиленко на переходную игру РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Сочи».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 3.20.

«Первый матч закончился победой нижегородцев со счётом 2:1. Пропустив первыми, а потом получив численное преимущество за счёт удалённого игрока противника, гости всё же вырвали победу в самом конце матча.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Моё мнение, что в этой паре всё решено. В очередной раз «Пари НН» отстоит место в РПЛ. Очень жаль, что ФК «Сочи» мы снова не увидим в РПЛ.

К прогнозу: победа хозяев с форой (0) (коэффициент 2.12). Хозяева, возможно, сыграют вторым номером и раз-другой поймают гостей на контратаке.

Вариант 2 — тотал в матче меньше 2.5 за 1.90. Не верю в большое количество забитых мячей, игра будет закрытая, в первом тайме точно. Поэтому вариант 3 на рассмотрение: первый тайм 0:0 за 3.20. Я за третий вариант», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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