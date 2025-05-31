«Ахмат» — «Урал»: прогноз Константина Генича на стыковой матч РПЛ в Грозном

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Урал» в стыках за право сыграть в РПЛ в сезоне-2025/2026.

Ставка: победа «Ахмата» за 1.86.

«В Грозном в ответном матче между «Ахматом» и «Уралом» хозяева уже выйдут с другим тренерским штабом, ну, с тренерским штабом тем же самым, но без главного тренера. Сергей Ташуев после поражения в Екатеринбурге подал в отставку, и Фёдор Щербаченко готовил грозненцев к этому матчу. Насколько там времени хватило или не хватило — это вопрос всегда спорный. Команда должна взбодриться, потому что увиденное мной, и не только мной, в Екатеринбурге, конечно, разочаровывает в исполнении «Ахмата». Команда подавленная, команда пустая, команда мало что сумела создать во втором тайме. И «Урал» просто за счёт движения, за счёт эмоций очень качественно «Ахмат» заставил ошибаться. В итоге «Урал» одержал победу. Это ещё хорошо для «Ахмата», что всего с разницей в один мяч они уступили.

Уже неоднократно было сказано, по игре «Ахмат» в весеннем отрезке выглядел достаточно бодро, не хватает реализации, не хватает наконечника, не хватает какой-то агрессии впереди. Очень много игры на себя берёт Лечи, очень много игры на себя берёт Самородов, который только на замену вышел в Екатеринбурге. Команда выглядит немножечко разрозненной и раздробленной. Сейчас последний шанс собраться.

«Ахмат» уже будет выходить на матч, зная, как сыграют «Сочи» и «Пари НН». От этого, наверное, тоже стоит плясать и думать о настроении «Ахмата». Если «Пари НН» выигрывает, то тогда «Ахмат» точно сохраняет место в Премьер-Лиге. Но нужно постараться всё-таки хлопнуть дверью — выиграть последний матч сезона. Это основная задача и для Щербаченко, для Грозного, для руководства «Ахмата».

«Ахмат» играет дома. «Урал» дома и на выезде — немножечко разные истории. Поэтому всё-таки и здесь верю в победу «Ахмата» в основное время за 1.86, хороший коэффициент. Не знаю, это будет победа с разницей в два мяча, чтобы «Ахмат» по сумме двух матчей сразу прошёл дальше, либо это будет победа в один мяч и всё уйдёт в серию пенальти. Но когда, если не сейчас, победа «Ахмату» очень нужна», — приводит слова Генича «РБ Спорт».