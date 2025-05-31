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«Ахмат» — «Урал»: ставка Дмитрия Градиленко на стыковую игру РПЛ 31 мая

«Ахмат» — «Урал»: ставка Дмитрия Градиленко на стыковую игру РПЛ 31 мая
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Урал».

Ставка: «Урал» не проиграет за 2.00.

«Ответный матч за место в РПЛ начнётся в Грозном со счёта 2:1 в пользу гостей. Именно так закончился первый матч в Екатеринбурге. Пропустив в первом тайме (мяч забил Мелкадзе), «Урал» забил два гола во втором (дважды отличился Секулич).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто видел игру, подтвердит, что матч хозяевами был выигран по делу. У «Ахмата» не только минус один мяч, но и минус главный тренер. Со слов экс главного тренера «испортилась «химия», и он решил, что его уход может положительно повлиять на результат второго матча.

Но я в это не верю. Чудес не бывает, сегодня «не хочу играть», а завтра выйду и «порву всех». Да, у «Ахмата» есть несколько очень сильных футболистов, и в целом по составу они сильнее. Но это всё «на бумаге». А на поле, как мы видели три дня назад, всё по-другому.

Мой прогноз – «Урал» не проиграет (то есть Х2, за 2.00). Я ставлю на команду, в которой есть главный тренер», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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