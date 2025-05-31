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«Ахмат» — «Урал»: ставка Игоря Семшова на встречу за право сыграть в РПЛ

«Ахмат» — «Урал»: ставка Игоря Семшова на встречу за право сыграть в РПЛ
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-лиги «Ахмат» — «Урал».

Ставка: победа «Ахмата» за 1.86.

«Матч между «Ахматом» и «Уралом» станет ответной встречей в рамках стыковых матчей за право играть в Российской Премьер-Лиге.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая игра завершилась победой «Урала» со счётом 2:1 в Екатеринбурге, и теперь грозненцам предстоит отыгрываться дома.

«Ахмат» подходит к матчу в крайне неуверенном состоянии. Команда не побеждала в последних восьми матчах и демонстрирует слабую игру в атаке. После поражения в первом матче в отставку подал главный тренер команды Сергей Ташуев. Главная надежда грозненцев — Георгий Мелкадзе, забивший в первой игре и способный решить исход со стандартного положения.

«Урал», напротив, находится на подъёме. Команда одержала четыре победы в последних четырёх матчах. Нападающий Мартин Секулич, оформивший дубль в предыдущем матче, выглядит главной угрозой для обороны «Ахмата».

Отметим, что до этого поражения «Ахмат» не проигрывал «Уралу» девять матчей подряд. Ожидаем, что смена тренера, а также домашние трибуны помогут грозненцам победить», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

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