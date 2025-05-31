«ПСЖ» — «Интер»: прогноз Игоря Семшова на финальный матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.25.

«Финал Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором сойдутся «ПСЖ» и «Интер», обещает стать одним из самых интригующих матчей года. Встреча пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене.

«ПСЖ» под руководством Луиса Энрике демонстрирует впечатляющую игру в этом сезоне. Команда уже завоевала три трофея: Лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок, и подходит к финалу в отличной форме. Особенно выделяются Усман Дембеле и Брэдли Баркола, которые создают постоянную угрозу у ворот соперника. Однако защита «ПСЖ» иногда выглядит уязвимой, что может сыграть на руку «Интеру».

«Интер», в свою очередь, прошёл сложный путь к финалу, выбив таких грандов, как «Барселона» и «Бавария». Миланцы показали характер, особенно в полуфинале против каталонцев, где они вырвали победу в дополнительное время. Однако в Серии А команда уступила «Наполи» в борьбе за чемпионство, что могло сказаться на моральном состоянии игроков. Ключевыми фигурами в составе «Интера» остаются Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу, но отсутствие Бенжамена Павара из-за травмы может ослабить оборону.

В этом матче ставлю на победу «ПСЖ» из-за их стремления выиграть во всех турнирах, в которых принимали участие в этом сезоне. Такого шанса в ближайшее время может больше не предоставиться», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».