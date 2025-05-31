Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Интер»: прогноз Константина Генича на финал Лиги чемпионов 31 мая

«ПСЖ» — «Интер»: прогноз Константина Генича на финал Лиги чемпионов 31 мая
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Хотелось бы увидеть финал «ПСЖ» — «Барселона», но «Интер» вышел по делу. Это опытная, искушённая, прожжённая команда, которая прекрасно знает, как ей играть против «ПСЖ», знает, как перекрывать фланги, а через центр «ПСЖ» пробиться будет очень сложно.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «ПСЖ» был очень тяжёлый путь к финалу, тяжелейший групповой этап. Вроде бы явного фаворита нет в этой паре. Есть свои плюсы у «ПСЖ» — опыт Луиса Энрике, который выигрывал этот трофей, но есть плюсы и у «Интера», который два раза за три года выходит в финал.

Последние шесть финалов были «низовыми», сложный матч для прогноза. Вроде бы хочется наконец-то сыграть «верх», но я понимаю, что «ПСЖ» может играть на результат, как это было в первом матче с «Арсеналом», где забили быстро и аккуратно отыграли в обороне. «Интер» тоже может засушить игру.

Я думаю, что это будет очень плотный и тактический, тренерский матч с небольшим количеством опасных моментов. Мой прогноз – тотал меньше 2.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Интер». Кубок Лиги чемпионов заслужили оба
«ПСЖ» — «Интер». Кубок Лиги чемпионов заслужили оба
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android