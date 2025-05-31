«ПСЖ» — «Интер»: прогноз Константина Генича на финал Лиги чемпионов 31 мая

Комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Хотелось бы увидеть финал «ПСЖ» — «Барселона», но «Интер» вышел по делу. Это опытная, искушённая, прожжённая команда, которая прекрасно знает, как ей играть против «ПСЖ», знает, как перекрывать фланги, а через центр «ПСЖ» пробиться будет очень сложно.

У «ПСЖ» был очень тяжёлый путь к финалу, тяжелейший групповой этап. Вроде бы явного фаворита нет в этой паре. Есть свои плюсы у «ПСЖ» — опыт Луиса Энрике, который выигрывал этот трофей, но есть плюсы и у «Интера», который два раза за три года выходит в финал.

Последние шесть финалов были «низовыми», сложный матч для прогноза. Вроде бы хочется наконец-то сыграть «верх», но я понимаю, что «ПСЖ» может играть на результат, как это было в первом матче с «Арсеналом», где забили быстро и аккуратно отыграли в обороне. «Интер» тоже может засушить игру.

Я думаю, что это будет очень плотный и тактический, тренерский матч с небольшим количеством опасных моментов. Мой прогноз – тотал меньше 2.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».