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«ПСЖ» — «Интер»: прогноз Дениса Казанского на финальную игру Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Интер»: прогноз Дениса Казанского на финальную игру Лиги чемпионов
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер».

Ставка: первый гол — «Интер» за 2.37.

«Последний раз французская команда выигрывала трофей Лиги чемпионов, победив именно итальянскую команду. Это сделал «Марсель», победивший «Милан» в 1993 году как раз в Мюнхене. У «Интера» хорошие воспоминания о Мюнхене, потому что он совсем недавно играл с «Баварией».

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Все шансы на трофей у «ПСЖ» есть. Луис Энрике построил любопытную команду, за которой приятно смотреть, болеть. Очень молодая команда, если сравнивать с «Интером».

Я обратил внимание, что в 11 из 14 встреч этого сезона «Интер» забивал первым. Думаю, что это случится и в этом матче. «Интер» — команда контратаки, думаю, что так счёт и будет открыт в этом матче. А дальше парижане будут творить. Думаю, финал будет голевым. Мой прогноз – «Интер» забьёт первым», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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