«ПСЖ» — «Интер»: прогноз Романа Павлюченко на финальный матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.24.

«Главный матч сезона — финал Лиги чемпионов. Пара достаточно неожиданная. Если «ПСЖ» многие ожидали увидеть, то вот «Интер» удивил, выбил в полуфинале фаворита турнира, но сделал это по делу. Жду тут интереснейшей игры, 100% говорить о фаворите тяжело.

«ПСЖ» провёл стандартный для себя сезон во Франции, везде победил. Причём в первые месяцы у него ещё возникали проблемы, терял очки коллектив время от времени, не лидировал с отрывом в Лиге 1. Но к середине сезона всё для команды Луиса Энрике нормализовалось — уверенное первое место в чемпионате, победы в Кубке Франции.

Так сезон и завершился для парижан. Они выиграли Лигу 1, сделали это досрочно. Тут, конечно, подвели и соперники, «Марсель», «Монако» на дистанции оказались не в состоянии оказать давление на «ПСЖ». Клуб выиграл Кубок Франции. Тут отдельно стоит упомянуть вратаря Матвея Сафонова, который защищал ворота коллектива в большинстве матчей, в том числе в финале с «Реймсом» (3:0). Но сейчас его, боюсь, в основном составе на финал ЛЧ ждать не стоит, Доннарумма всё ещё №1.

А вот «Интер» везде был в шаге от трофеев, но так ничего и не выиграл. В Серии А он полсезона догонял «Наполи», зимой сделал это и даже опередил соперника, заняв первое место. Но под конец сезона пару раз подопечные Индзаги оступились, потеряли очки и пропустили неаполитанцев обратно на первое место, которое те уже не отпустили. Итог — второе место для миланцев.

Также потерпел коллектив неудачи в Суперкубке и Кубке Италии, оба раза — от «заклятого врага» — «Милана». В Суперкубке зимой в финале клуб был «разбит», а в Кубке он в полуфинале неожиданно уступил в ответной игре — 0:3.

Но вот где «сиял» «Интер», так это в Лиге чемпионов. В последних раундах плей-офф команда Индзаги «собрала скальпы» «Баварии» и «Барселоны», двух явных претендентов на выход в финал турнира. «ПСЖ» же смог выбить в полуфинале «Арсенал», тоже очень сильного соперника. Нельзя сказать, что обеим командам везло в плей-офф, почти все победы были по делу.

Сложно предсказать, как пройдёт этот финал. «ПСЖ» при Луисе Энрике и после ухода Мбаппе стал вариативно играть, делать упор на контроль и владение, иногда на индивидуальные характеристики футболистов. «Интер» даже с «Барселоной» показал, что может и сам давить, и давать сопернику играть, сдерживая его.

Тут я всё-таки поверю в «ПСЖ». Дело в том, что в плей-офф клуб в доминирующем стиле проходил соперников, солидно играл. «Интеру» часто везло, где-то на «резине» играл. Как по мне, парижане больше достойны трофея. Легко им не будет, мы, вероятно, увидим счёт 2:1, 3:2, но будет он в пользу французской команды», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».