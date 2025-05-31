«ПСЖ» — «Интер»: прогноз Семёна Зигаева на финальную встречу Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер».

Ставка: итоговая победа «ПСЖ» за 1.65.

«Нынешний сезон для французского «ПСЖ» складывается роскошно, но определить успешность сезона можно будет лишь вечером в субботу. Команда Луиса Энрике в январе выиграла Суперкубок Франции, забив единственный мяч в самом конце матча в ворота «Монако». Лигу 1 парижане забрали без напрягов, ни разу не проиграв до того, как достигли результата. На прошлой неделе столичная команда пополнила свой багаж ещё и Кубком Франции, переиграв «Реймс» в решающем матче и даже не заметив сопротивления. Теперь впереди решающий матч — финал Лиги чемпионов.

Соперником французов по решающему матчу станет итальянский «Интер», команда Симоне Индзаги тоже была близка к успеху в этом сезоне. Но зимой они проиграли в финале Суперкубке Италии «Милану», хотя вели по ходу матча 2:0. В Серии А «Интер» до последнего тура боролся за скудетто, но, растеряв большое количество очков в концовке, титул упустил, и трофей отправился в Неаполь. Был ещё и Кубок Италии, но и там «Интер» ждала неудача, на сей раз они остановились в шаге от финала, проиграв «Милану».

Фаворитом букмекеры видят французов, но в финале, тем более таком, как Лига чемпионов, может произойти всё что угодно. Тем более «Интер» пару лет назад играл в решающем матче, правда, неудачно. «ПСЖ» тоже, но и было это пять лет назад, и сыграли неудачно, да и состав прилично изменился. Но сейчас, особенно учитывая, как французы уверено прошли плей-офф, они обязаны впервые в истории забирать титул сильнейшей команды Европы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».