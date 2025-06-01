«Ростов» — ЦСКА: назван самый вероятный счёт Суперфинала Кубка России

В воскресенье, 1 июня, на стадионе «Лужники» в Москве состоится матч Суперфинала «Ростов» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности.

Победа «Ростова» по итогам 90 минут оценивается в 3.70, а на ничейный исход можно поставить за 3.50.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 по итогам основного времени (5.90). На победу ЦСКА 1:0 выставлен коэффициент 6.60.

Следом идут нулевая ничья (8.60) и победа ЦСКА 2:0 (8.90).