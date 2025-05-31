«ПСЖ» — «Интер»: прогноз Виктора Гусева на финальный матч Лиги чемпионов — 2024/2025

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер».

Ставка: итоговая победа «Интера» за 2.33.

«В последний день весны нас ждёт финал Лиги Чемпионов. «ПСЖ» и «Интер» сыграют в Мюнхене, и сразу скажу, просто об этом все говорят, четыре финала были в Мюнхене, и каждый раз побеждала команда, которая до этого трофей не выигрывала, а в данном случае такой командой является «ПСЖ».

Суперкомпьютер сделал прогноз на этот матч и выбор его пал на «ПСЖ» с 53,4%. С другой стороны, всё-таки 53,4% — это не такое большое преимущество. Но это ладно, это суеверие, это компьютер, мы поговорим серьёзно.

У «ПСЖ» был сложный путь, кстати. Насколько все легко у «ПСЖ» в чемпионате Франции, настолько сложно было в Лиге чемпионов. В групповом предварительном турнире, впервые такое было в истории этих соревнований, 15-е место занял «ПСЖ», 13 очков в восьми матчах.

Но, с другой стороны, когда пришло время плей-офф — тут дорогого стоит победа над «Ливерпулем». Уже в 1/8 финала от «ПСЖ» вылетел будущий чемпион Англии, да, это серьёзно. Потом была выбита из турнира «Астон Вилла», и «Арсенал» тоже потерпел поражение от «ПСЖ».

Что касается «Интера», он тоже так расправился, как говорят, нехило. Был выбит будущий чемпион Германии — «Бавария», и позднее «Интер» выбил в полуфинале саму «Барселону». Все были уверены, что у «Барселоны» как минимум будет финал, и «Интер» её победил.

На предварительном этапе «Интер» занял четвёртое место и без всяких стыковых дополнительных матчей пошёл в плей-офф. И вообще у «Интера» самое поразительное, мы говорили уже несколько раз, всего один пропущенный мяч вот на этом предварительном этапе. Потом ситуация изменилась, и вы знаете, о чём я говорю, но тем не менее на этом предварительном этапе — один пропущенный мяч и в восьми матчах 19 очков.

В национальных чемпионатах «ПСЖ» себе всё обеспечил заранее. «Интер», к сожалению для болельщиков этой команды, отстал от «Наполи» и, как говорят, не самого сильного «Наполи». Но это, что называется, за что купил, за то и продаю. На одно очко «Интер» отстал и занял второе место.

Конечно, характер на стороне «Интера», умелый прессинг, есть вратарь Зоммер, хотя у «ПСЖ» есть не менее прекрасный Доннарумма.

Прекрасно управляет командой Индзаги, конечно, этого нужно «ПСЖ» опасаться, есть Лаутаро Мартинес на острие. Я это говорю, потому что вроде бы «ПСЖ», да, фаворит: там и Дембеле, и прекрасный резерв, и тренер тоже прекрасный — Луис Энрике. Но я веду всё-таки к тому, что очень сильные свои козыри есть у «Интера».

«ПСЖ» ни разу в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов. А вот у «Интера» два Кубка европейских чемпионов в 1964 и 1965 годах, и одна Лига чемпионов в 2010 году.

Последняя игра летом 2023 года была между двумя командами. Прошла она при преимуществе «ПСЖ», а победил «Интер» 2:1. Такой сценарий, я, честно говоря, может быть, даже предвижу и в этом матче: преимущество одних, а победа, возможно, других.

Ну и вот в этом самом финале Лиги чемпионов я бы поставил на то, что трофей заберёт «Интер». Но помните, что ставки — это всего лишь игра, играйте разумно и берегите себя», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».