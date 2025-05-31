«ПСЖ» — «Интер»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на финал Лиги чемпионов

31 мая «ПСЖ» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Стартовый свисток на «Альянц Арене» прозвучит в 22:00 мск. Соперники разыграют трофей в главном матче сезона, а всем новым клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет 2000 рублей за регистрацию:

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Голкипер парижан Матвей Сафонов стал первым российским вратарём в финале Лиги чемпионов. В этом розыгрыше турнира он провёл два поединка. В игре общего этапа против «Жироны» он оставил свои ворота в неприкосновенности, а в матче с «Баварией» пропустил один гол. Только двое российских футболистов выиграли Лигу чемпионов в XXI веке — Дмитрий Аленичев и Денис Черышев.

«ПСЖ» может стать вторым французским клубом, выигравшим турнир. До этого команды из данной страны ни разу не брали трофей. Фланговый нападающий парижан Усман Дембеле установил рекорд среди игроков французских клубов в Лиге чемпионов всех времён. Он стал лучшим по количеству результативных действий за один розыгрыш. На счету 27-летнего Усмана восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.

Этот финал Лиги чемпионов станет особенным. В нём впервые за пять лет не сыграют клубы из Англии или Испании. В предыдущих четырёх сезонах в финале участвовал по крайней мере один клуб из упомянутых стран. Не было таковых в последний раз в сезоне-2019/2020 – тогда «Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0).

На пути к решающему противостоянию «ПСЖ» в плей-офф выбил три английских клуба: «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал». «Интер» сломил сопротивление «Фейеноорда», «Баварии» и «Барселоны».

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