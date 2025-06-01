«Самсунспор» — «Кайсериспор»: назван фаворит матча чемпионата Турции

1 июня в матче 38-го тура Суперлиги «Самсунспор» примет «Кайсериспор». Встреча пройдёт в городе Самсун, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Самсунспора» предлагается с коэффициентом 1.68, что равно приблизительно 59% вероятности.

Победа «Кайсериспора» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Самсунспор» — «Кайсериспор» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.