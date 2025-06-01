«Самсунспор» — «Кайсериспор»: прогноз на матч 1 июня

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Самсунспор» — «Кайсериспор».

Ставка: «Кайсериспор» не проиграет за 2.20.

«Самсунспор» стабильнее, чем «Кайсериспор», на дистанции, однако на последнем отрезке сезона показатели у него более скромные. Подопечные Томаса Райса выиграли только 4 из 12 предыдущих встреч турецкой Суперлиги. Три из четырёх побед одержаны над располагающимися в зоне вылета командами.

«Самсунспор» расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Турции. Спустится на четвёртую строчку, если не сможет победить «Кайсериспор», а «Бешикташ» одолеет лишённый турнирной мотивации «Бодрум» в параллельном матче. И тогда уже не получится сыграть в квалификации Лиги Европы.

Заключить пари на Х2 предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Стимул у подопечных Райса отличный, но вот тонус очень плохой. У «Кайсериспора» есть все шансы оставить «Самсунспор» без Лиги Европы. На последнем отрезке сезона он смотрится собраннее и интереснее соперника.