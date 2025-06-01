«Хёугесунн» — «Будё-Глимт»: прогноз букмекеров на матч чемпионата Норвегии

1 июня в матче 9-го тура Элитсерии «Хёугесунн» примет «Будё-Глимт». Встреча пройдёт в городе Хёугесунн, а стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» предлагается с коэффициентом 1.27, что равно приблизительно 78% вероятности.

Победа «Хёугесунна» оценивается коэффициентом 11.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Хёугесунн» — «Будё-Глимт» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.