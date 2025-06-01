«Бодрум» — «Бешикташ»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу чемпионата Турции «Бодрум» — «Бешикташ».

Ставка: «Бешикташ» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.22.

«Бешикташу» ни в коем случае нельзя терять очки. В первом круге «Бодрум» уступил на выезде со счётом 1:2.

Кроме того, тогда «Бешикташем» руководил не Уле-Гуннар Сульшер. Он возглавил команду через неделю. Нельзя сказать, что назначение бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» что-то кардинально изменило. Лишь придало косметический блеск. «Фенербахче» и «Галатасарай» ушли далеко вперёд.

Ситуация наверняка была бы веселее, не будь важных кадровых потерь. В числе травмированных бывший полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен и экс-футболист московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. К встрече с «Бодрумом» они восстановиться, к сожалению, не успевают. Надо работать с тем, что есть.

Впрочем, у Сульшера есть в подспорье и другие топовые игроки. У «Бодрума» ресурсов меньше. Равно как и желания набрать очки. Заключить пари на П2 + ТМ 4.5 мяча можно за 2.22.

Высокой результативности не ждём. Ни в одном из семи предыдущих матчей турецкой Суперлиги «Бодрум» не пропустил больше двух мячей. В то же время у «Бешикташа» скромные показатели на выезде. В 17 гостевых встречах первенства он забил только 21 гол, а пропустил всего лишь 14.