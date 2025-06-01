Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на финал Кубка России

«Ростов» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на финал Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: 1-2 гола за 1.90.

«ЦСКА уже преодолел барьер в лице «Зенита». «Ростов» в свою очередь, абсолютно заслуженно и закономерно вышел в финал. И, возможно, это такой ласт дэнс команды в этом составе. Уже без Карпина, с Джонатаном Альбой. Возможно, сменится руководство. Так что если «Ростов» выиграет Суперфинал, то в матче за Суперкубок против «Краснодара» мы, возможно, увидим уже совсем другой «Ростов».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА останется с Николичем и тем же костяком. Весна для армейцев выдалась отличной. Марко Николич — один из главных претендентов на звание тренера года. Третье место, выход в Суперфинал, перестройка игры, ромб в центре. ЦСКА заставляет соперника подстраиваться под себя. Команда в полном порядке. ЦСКА — более искушённая команда. Совсем недавно армейцы обыграли другую южную команду — «Краснодар» в серии пенальти. Тогда Игорь Акинфеев сыграл ключевую роль. Сейчас неясно, кто выйдет на финал — Акинфеев или Тороп. Весь кубковый турнир провёл Тороп, но, возможно, на финал выйдет Игорь. Посмотрим, что решит Марко Николич.

ЦСКА играет в Москве. Болельщиков, скорее всего, будет больше. У «Ростова» — шанс выиграть трофей. Это их третий финал в истории. И каждый раз — через 11 лет. Предыдущий финал они выиграли у «Краснодара».

Везде ЦСКА фаворит, но это один матч. И может случиться что угодно. «Ростов» — команда боевая, физически хорошо готовая, с прессингом и самоотдачей. В матче со «Спартаком» у них был единственный момент — и гол в первом тайме. Во втором — давление, угловые и снова гол. Но в финале «Ростов» точно не полезет на рожон. Против такой быстрой атаки ЦСКА рисковать нельзя. Армейцы весной пропускали очень мало. Поэтому напрашивается «низ».

Мой прогноз: 1–2 гола в матче. Кто-то один забивает — другой раскрывается. Но больше двух голов, как мне кажется, в этой игре не будет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Второй титул Марко Николича в России! Прогноз на финал «Ростов» — ЦСКА
Второй титул Марко Николича в России! Прогноз на финал «Ростов» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android