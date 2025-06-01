«Ростов» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на финал Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: 1-2 гола за 1.90.

«ЦСКА уже преодолел барьер в лице «Зенита». «Ростов» в свою очередь, абсолютно заслуженно и закономерно вышел в финал. И, возможно, это такой ласт дэнс команды в этом составе. Уже без Карпина, с Джонатаном Альбой. Возможно, сменится руководство. Так что если «Ростов» выиграет Суперфинал, то в матче за Суперкубок против «Краснодара» мы, возможно, увидим уже совсем другой «Ростов».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

ЦСКА останется с Николичем и тем же костяком. Весна для армейцев выдалась отличной. Марко Николич — один из главных претендентов на звание тренера года. Третье место, выход в Суперфинал, перестройка игры, ромб в центре. ЦСКА заставляет соперника подстраиваться под себя. Команда в полном порядке. ЦСКА — более искушённая команда. Совсем недавно армейцы обыграли другую южную команду — «Краснодар» в серии пенальти. Тогда Игорь Акинфеев сыграл ключевую роль. Сейчас неясно, кто выйдет на финал — Акинфеев или Тороп. Весь кубковый турнир провёл Тороп, но, возможно, на финал выйдет Игорь. Посмотрим, что решит Марко Николич.

ЦСКА играет в Москве. Болельщиков, скорее всего, будет больше. У «Ростова» — шанс выиграть трофей. Это их третий финал в истории. И каждый раз — через 11 лет. Предыдущий финал они выиграли у «Краснодара».

Везде ЦСКА фаворит, но это один матч. И может случиться что угодно. «Ростов» — команда боевая, физически хорошо готовая, с прессингом и самоотдачей. В матче со «Спартаком» у них был единственный момент — и гол в первом тайме. Во втором — давление, угловые и снова гол. Но в финале «Ростов» точно не полезет на рожон. Против такой быстрой атаки ЦСКА рисковать нельзя. Армейцы весной пропускали очень мало. Поэтому напрашивается «низ».

Мой прогноз: 1–2 гола в матче. Кто-то один забивает — другой раскрывается. Но больше двух голов, как мне кажется, в этой игре не будет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».