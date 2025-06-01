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«Ростов» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на Суперфинал Кубка России

«Ростов» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на Суперфинал Кубка России
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: «Ростов» — обладатель Кубка за 2.36.

«Судя по тому, как играет ЦСКА весной, он явный фаворит. Но с командами, которые действуют интенсивно и агрессивно, у ЦСКА часто возникают сложности. Например, ЦСКА не выиграл у «Ростова» ни разу в этом сезоне, а на своём поле вообще уступил.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вспомните матч с «Крыльями Советов», где была ничья, но победа вполне могла остаться за «Крыльями», несмотря на то что ЦСКА считался явным фаворитом. Думаю, в финале мы увидим примерно то же самое.

Я рискну и возьму ставку: «Ростов» — обладатель Кубка России. Это первое. А второе — «Ростов» забьёт в первом тайме. Такое уже случалось не раз. Команда прессингует с первых минут, а ЦСКА может ошибаться при выходе из обороны. Мы это уже видели, например, в матче с «Локомотивом», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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