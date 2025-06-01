«Ростов» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на Суперфинал Кубка России

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: «Ростов» — обладатель Кубка за 2.36.

«Судя по тому, как играет ЦСКА весной, он явный фаворит. Но с командами, которые действуют интенсивно и агрессивно, у ЦСКА часто возникают сложности. Например, ЦСКА не выиграл у «Ростова» ни разу в этом сезоне, а на своём поле вообще уступил.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Вспомните матч с «Крыльями Советов», где была ничья, но победа вполне могла остаться за «Крыльями», несмотря на то что ЦСКА считался явным фаворитом. Думаю, в финале мы увидим примерно то же самое.

Я рискну и возьму ставку: «Ростов» — обладатель Кубка России. Это первое. А второе — «Ростов» забьёт в первом тайме. Такое уже случалось не раз. Команда прессингует с первых минут, а ЦСКА может ошибаться при выходе из обороны. Мы это уже видели, например, в матче с «Локомотивом», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».