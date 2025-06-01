«Ростов» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на финальный матч Кубка России 1 июня

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА в суперфинале Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Как-то все очень уверенно отдают преимущество в этой встрече ЦСКА. Спорить не буду: ЦСКА – фаворит, но далеко не всегда фавориты побеждают. Есть мнение, что «Ростов» не сможет побороться, потому что команда разбегается, больше половины команды уйдёт. Но, на мой взгляд, они напоследок дадут серьёзный бой. Неприятный стиль у ростовчан: они будут высоко встречать, нервировать оборону армейцев, накрывать, что она очень не любит. И, мне кажется, где-то ЦСКА очень серьёзно ошибётся, как это произошло со «Спартаком» в прошлом раунде.

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Но в то же время порядка в защите у «Ростова» я совсем не вижу. И Осипенко чуть выдохся к концу сезона, от него в атаке пользы больше, и Сако надёжность потерял. А ЦСКА почти в каждом матче весной забивал, кроме пары игр с «Зенитом».

Так что мой прогноз – обе забьют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».