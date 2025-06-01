«Ростов» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на финальную игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Понятно, что здесь фаворит ЦСКА. Я думаю армейцы должны побеждать. ЦСКА не потерпел ни одного поражения в этой весенней части, если не брать первый матч, сыгранный в Санкт-Петербурге, после которого команда сумела отыграться и пробиться в суперфинал. Армейцы очень надёжно играют в обороне. «Ростов» прошёл Путь регионов, но не без доли везения, особенно в полуфинале против московского «Спартака».

«Спартак» выглядел гораздо сильнее, и, честно говоря, здесь «Ростову» сильно повезло — и с судейскими решениями, и с тем, что мяч буквально отказывался залетать в их ворота. Где-то удача им точно снова понадобится, но, на мой взгляд, ЦСКА полностью заслужил право играть в этом финале. Марко Николич проделал отличную работу. Этот ромб в центре поля работает очень здорово.

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Говорят, что «Ростов» может за счет движения и прессинга затруднить ЦСКА выход из обороны. Но я думаю, что Николич только этого и ждёт, чтобы «Ростов» пошёл в высокий прессинг. Потому что у ЦСКА в центре поля ребята вроде Пьянича, Облякова, Файзуллаева, Кисляка умеют играть в одно-два касания. И если на них давить, ЦСКА будет создавать моменты гораздо легче, чем если «Ростов» сядет в глухую оборону.

Не жду от этого матча феерии или большого количества голов. Думаю, игра будет достаточно закрытой. Первый тайм — совсем плотный и осторожный. А во втором тайме матч начнёт постепенно раскрываться. И вот тогда ЦСКА за счёт замен, как они умеют, может додавить «Ростов».

Счёт 1:0 в пользу ЦСКА выглядит наиболее вероятным. Никто не будет рисковать, никто не станет включать высокий прессинг.

Мой прогноз на матч: ТМ 2.5», — приводит слова Мора «РБ Спорт».