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«Ростов» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на решающий матч Кубка России

«Ростов» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на решающий матч Кубка России
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.10.

«Суперфинал Кубка России, к которому на самом деле, я думаю, обе команды уже готовились, даже не дожидаясь финиша чемпионата. Для «Ростова» в нынешнем его виде это последняя гастроль, потому что команда очень сильно изменится в межсезонье. Когда она снова сможет ставить перед собой большие задачи — это большой вопрос.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для ЦСКА, я думаю, вопрос престижа определённого завершить отличную весну победной точкой. ЦСКА не так давно уже выигрывал Кубок России. В силу разных причин не получается в чемпионате, а Кубок им по формату, видимо, подходит лучше. Я думаю, что, в отличие от прошлой истории, когда Акинфееву пришлось выигрывать серию пенальти у «Краснодара», на этот раз ЦСКА постарается справиться в основное время. Я думаю, что все возможности есть: отличный подбор игроков, возможность ротации, возможность даже удивить где-то соперника составом. И я думаю, что мы видели, как с «Ростовом» играл «Спартак» с точки зрения именно содержания игры. Я думаю, что перспектив у «Ростова» в этом матче, к сожалению для них, нет», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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