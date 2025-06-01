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«Ростов» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на Суперфинал Кубка России в Москве

«Ростов» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на Суперфинал Кубка России в Москве
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.16.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кубок России, финал. Сразу скажу, что ставлю на ЦСКА. Победа армейцев в основное время за 2.16.

Состав армейцев сильнее, по всем линиям, игра армейцев стабильна, и результаты впечатляют (всего одно поражение в Кубке от «Зенита» в гостях, в первом матче). В итоге в РПЛ завоёвана бронза. Атмосфера в клубе позитивная, всё стабильно. Я не зря об этом говорю, намекая на «околофутбольные» разговоры вокруг ФК «Ростов». Тренерский опыт тоже в пользу ЦСКА: Николич выигрывал Кубки Сербии, Венгрии, России, Суперкубок ОАЭ. Ну и «козырная карта» — это Игорь Акинфеев! Победа ЦСКА в основное время — это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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