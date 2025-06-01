«Ростов» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на Суперфинал Кубка России в Москве

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.16.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Кубок России, финал. Сразу скажу, что ставлю на ЦСКА. Победа армейцев в основное время за 2.16.

Состав армейцев сильнее, по всем линиям, игра армейцев стабильна, и результаты впечатляют (всего одно поражение в Кубке от «Зенита» в гостях, в первом матче). В итоге в РПЛ завоёвана бронза. Атмосфера в клубе позитивная, всё стабильно. Я не зря об этом говорю, намекая на «околофутбольные» разговоры вокруг ФК «Ростов». Тренерский опыт тоже в пользу ЦСКА: Николич выигрывал Кубки Сербии, Венгрии, России, Суперкубок ОАЭ. Ну и «козырная карта» — это Игорь Акинфеев! Победа ЦСКА в основное время — это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».