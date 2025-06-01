«Ростов» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на финальную встречу Кубка России — 2024/2025

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и его тотал меньше 2.5 за 2.95.

«Сезон для «Ростова» можно поделить на до и после зимней паузы, но вопрос не в перерыве, а в том, что за несколько дней до возобновления сезона ростовчане пошли на тренерскую перестановку. Валерий Карпин решил сосредоточиться на работе в сборной России, а вместо него руководить «Ростовом» стал его бывший помощник Джонатан Альба. В чемпионате донская команда прилично смазала концовку, ни разу не победив в последних пяти турах. Зато в Кубке России ростовчане выступили здорово и в третий раз в своей истории вышли в решающий матч.

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Соперником станут московские армейцы, которые перед началом этого сезона пошли на тренерскую перестановку. Место во главе команды занял серб Марко Николич, который уже успел неплохо себя проявить в «Локомотиве». Но до зимней паузы поклонники красно-синих не были в восторге от своей команды. И игра вызывала вопросы, и результаты далеко не всегда соответствовали статусу. Но по весне армейцы предстали совсем иными, забить им было сложно, а очки они почти не теряли. Итоговую бронзу в РПЛ можно считать неплохим результатом в переходный сезон. При этом в Кубке России красно-синие шли пусть и с осечками, но уверенно и абсолютно заслуженно вышли в финал.

Армейцы по весне в первую очередь впечатляли обороной и практически не пропускали с игры, в решающем матче за трофей и состав будет оптимальным, и концентрация. «Ростов», оказавшись в финале, удивил многих, но в нынешних реалиях кажется, что прыгнул выше головы. Вряд ли в Лужниках команда Альбы сможет противопоставить что-то красно-синим, да и много голов я не жду. Победа ЦСКА и индивидуальный тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.95», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».