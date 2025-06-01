«Ростов» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на Суперфинал Кубка России — 2024/2025

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России — 2024/2025 «Ростов» — ЦСКА.

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.60.

«Пришло время финала Кубка России по футболу. Теперь мы его называем Суперфиналом, потому что команды продвигаются к этому матчу, который состоится 1 июня в Лужниках, разными путями. Путь регионов, Путь РПЛ, но даже уже об этом забудем. Просто скажем, что на пути к финальной игре сенсационно ЦСКА победил «Зенит», сенсационно, потому что питерцы взяли верх дома со счётом 2:0, ЦСКА, казалось, не отыграться. Но на последних секундах домашнего матча они тоже сделали 2:0 и потом вырвали победу в серии пенальти.

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Кстати, о финалах у ЦСКА, если брать Кубок России: клуб был в финале 12 раз и восемь раз выигрывал Кубок. У «Ростова» два финала и одна победа. «Ростов» — традиционно кубковый город вне зависимости от того, какая там была команда, за Кубок всегда цеплялись. И здесь «Ростов» прошёл другую, очевидно, исторически кубковую — «Спартак».

Армейцы очень хороши после Нового года, что мне вам говорить. И недаром в итоге всё закончилось бронзой чемпионата, сразу вслед за «Краснодаром» и «Зенитом». Лучшая из московских команд по итогам чемпионата. Кубок брали армейцы в 2023 году, обыграв в финале «Краснодар». Кстати, единственная победа в Кубке у «Ростова» тоже над «Краснодаром». Он пострадал и от тех и от других. «Ростов» ведь шёл снизу по Пути регионов, вылетев от «Зенита» в Пути РПЛ и попав в нижнюю сетку. И там уже прошёл «Локомотив» и «Спартак». Есть Голенков, один из лучших бомбардиров Кубка, который забил пять мячей. Есть очень хороший и другой атакующий игрок Комличенко. Восьмое место в чемпионате у «Ростова». Последняя игра завершилась вничью (1:1) в Махачкале, но там «Ростов» как-то ни вверх, ни вниз, поэтому особо ничего не решал этот матч для ростовчан.

ЦСКА, если мы берём эту предварительную группу кубкового турнира, опередил «Краснодар» — будущего чемпиона. И далее победы над «Рубином», «Динамо» и «Зенитом». Третье место у ЦСКА в чемпионате в последнем матче, уверенная победа над «Пари НН», которая бронзу и принесла ЦСКА. Силён очень Обляков, ну и, конечно, Акинфеев. Акинфеев — особый разговор, потому что для Акинфеева этот трофей, вероятно, станет последним, он будет тоже максимально настроен на игру.

Что было в этом сезоне в очных противостояниях? А было преимущество «Ростова» над ЦСКА. Потому что дома была в Ростове ничья (0:0) и потом сенсационная волевая победа в Москве со счётом 2:1. На стороне ЦСКА опыт и, конечно, то, что команда на ходу. Я в обоснование своего будущего прогноза хочу просто привести вот эту статистику. Я сказал, что ЦСКА великолепен после Нового года, но смотрите, что происходит: они 1 марта сыграли вничью с Зенитом (0:0), и после этого, друзья, 11 побед, четыре ничьих и одно поражение. Причём поражение то самое в Питере, после которого ЦСКА отыгрался дома и в итоге победил. То есть это нельзя считать в полном смысле поражением.

Вот такой путь проделал ЦСКА, и я готов вам озвучить свой прогноз на финал. В Суперфинале Кубка России, друзья, я ставлю на то, что кубок возьмет ЦСКА. Но помните, что ставки — это всего лишь игра. Играйте разумно и берегите себя», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».