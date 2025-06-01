«Бодрум» — «Бешикташ»: ставки и коэффициенты на матч чемпионата Турции

1 июня в матче 38-го тура Суперлиги «Бодрум» примет «Бешикташ». Встреча пройдёт на стадионе «Бодрум Ильче», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Бешикташа» предлагается с коэффициентом 1.81, что равно приблизительно 55% вероятности. Победа «Бодрума» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики прогнозируют, что матч «Бодрум» — «Бешикташ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

«Бодрум» уже потерял шансы завершить сезон вне зоны вылета. А вот «Бешикташ» ещё мотивации не лишён. Отставание от занимающего третье место в турнирной таблице первенства «Самсунспора» составляет два очка. Если конкурент оступится, подопечные Уле-Гуннара Сульшера сыграют в квалификации Лиги Европы.