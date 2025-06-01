Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы волейбольной сборной России выиграть Кубок Первого канала

Эксперты назвали шансы волейбольной сборной России выиграть Кубок Первого канала
Комментарии

Сегодня в Белграде пройдёт матч мужского Кубка Первого канала по волейболу между мужскими сборными Сербии и России. Начало встречи — в 21:00 мск.

Кубок Первого канала . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сербия
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают фаворитом россиян. На победу команды Константина Брянского можно сделать ставку с коэффициентом 1.22. Шансы сербов оценили котировкой 3.80.

На успех сборной России в трёх сетах можно заключить пари за 2.90. Ставка на ТБ 3.5 сета доступна с коэффициентом 1.46.

Для сборной России это первый международный матч с 2021 года. Ранее Кубок Первого канала завоевала женская сборная России, победив Сербию 3:2. Команда Константина Ушакова уступала 0:2 по сетам и 20:23 в третьей партии, но смогла переломить ситуацию.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android