Эксперты назвали шансы волейбольной сборной России выиграть Кубок Первого канала

Сегодня в Белграде пройдёт матч мужского Кубка Первого канала по волейболу между мужскими сборными Сербии и России. Начало встречи — в 21:00 мск.

Кубок Первого канала . Финал Кубок Первого канала . Финал 01 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК Сербия Не начался Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры считают фаворитом россиян. На победу команды Константина Брянского можно сделать ставку с коэффициентом 1.22. Шансы сербов оценили котировкой 3.80.

На успех сборной России в трёх сетах можно заключить пари за 2.90. Ставка на ТБ 3.5 сета доступна с коэффициентом 1.46.

Для сборной России это первый международный матч с 2021 года. Ранее Кубок Первого канала завоевала женская сборная России, победив Сербию 3:2. Команда Константина Ушакова уступала 0:2 по сетам и 20:23 в третьей партии, но смогла переломить ситуацию.