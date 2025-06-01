Эксперты назвали шансы волейбольной сборной России выиграть Кубок Первого канала
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Сегодня в Белграде пройдёт матч мужского Кубка Первого канала по волейболу между мужскими сборными Сербии и России. Начало встречи — в 21:00 мск.
Кубок Первого канала . Финал
01 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сербия
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры считают фаворитом россиян. На победу команды Константина Брянского можно сделать ставку с коэффициентом 1.22. Шансы сербов оценили котировкой 3.80.
На успех сборной России в трёх сетах можно заключить пари за 2.90. Ставка на ТБ 3.5 сета доступна с коэффициентом 1.46.
Для сборной России это первый международный матч с 2021 года. Ранее Кубок Первого канала завоевала женская сборная России, победив Сербию 3:2. Команда Константина Ушакова уступала 0:2 по сетам и 20:23 в третьей партии, но смогла переломить ситуацию.
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