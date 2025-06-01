«Ростов» — ЦСКА: фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на финал Кубка России

1 июня «Ростов» сыграет с ЦСКА в Суперфинале Кубка России. Стартовый свисток в «Лужниках» прозвучит в 18:00 мск. Соперники разыграют трофей в главном матче российского сезона, а всем новым клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет до 100 000 рублей за регистрацию:

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«Ростов» лишь однажды в своей истории выиграл Кубок России. Единственный трофей ростовчане завоевали под руководством Миодрага Божовича в 2014 году, обыграв в серии пенальти «Краснодар». С тех пора южане не выиграли ни одного титула. Наивысшим достижением клуба является серебро чемпионата России в сезоне-2015/2016. В активе ЦСКА восемь побед в Кубке. В случае успеха армейцы сравняются с рекордсменом «Локомотивом».

Команда из Ростова-на-Дону завершила сезон РПЛ на восьмом месте. По ходу чемпионата «Ростов» сменил главного тренера. На смену ушедшему в зимнюю паузу Валерию Карпину пришёл Джонатан Альба. ЦСКА завоевал бронзу чемпионата и находится в отличной форме. Армейцы ни разу не проиграли в весенней части Премьер-Лиги.

В финале Пути регионов футболисты «Ростова» оказались сильнее московского «Спартака». ЦСКА в Пути РПЛ сломил сопротивление «Зенита». В текущем сезоне ростовчане и армейцы встречались дважды. В первом круге чемпионата сыграли вничью (0:0), а во втором южане увезли из Москвы выездную победу (2:1).

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