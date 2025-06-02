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Лига наций — 2025: прогноз «Чемпионата» на победителя

Лига наций — 2025: прогноз «Чемпионата» на победителя
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на победителя Лиги наций — 2025.

Ставка: Испания выиграет трофей за 3.30.

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Наиболее логичной вывеской в финале Лиги наций видится Германия — Испания. И тут вполне можно рассчитывать на ремейк Евро-2024. Несмотря на огненную поддержку родных болельщиков, немцы не смогли найти ключ к победе над подопечными де ла Фуэнте. Тренер привил национальной команде выдающуюся нацеленность на результат.

На Евро-2024 испанцы победили и Францию, и Германию. Соперники не смогли придумать, как сдержать Ламина Ямаля. Теперь степень сложности этой задачи стала ещё выше. У нападающего укрепился менталитет победителя. По итогам сезона он выиграл в составе «Барселоны» внутренний требл.

В заявку сборной Испании на встречи Лиги наций вошли сразу шесть футболистов «Барселоны», на протяжении всего сезона демонстрировавшей превосходное качество футбола. В Германии Ханс-Дитеру Флику спасибо за это не скажут. Немецкий специалист упростил задачу для де ла Фуэнте. На блюдечке подал топовых игроков в отменном тонусе.

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