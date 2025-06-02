Германия — Португалия: прогноз на полуфинал Лиги наций

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на полуфинал Лиги наций Германия — Португалия, который состоится 4 июня.

Ставка: проход Германии за 1.65.

Юлиан Нагельсман ускорил процесс перестройки национальной команды. Она показала поистине классный футбол на домашнем чемпионате Европы. Весьма досадно уступила сборной Испании, которая в итоге выиграла турнир. Продемонстрировала готовность к борьбе за победу.

На предыдущей стадии Лиги наций немцы прошли Италию, вновь показав красивый результативный футбол. Нагельсман задействовал много креативных и очень талантливых молодых игроков. И в то же время здорово нащупал баланс, разбавив состав трудягами. Победу Германии в Лиге наций букмекеры оценивают коэффициентом 3.00.

Пропорционально прогрессу немцев снизились шансы португальцев выйти в финал Лиги наций. На предыдущей стадии они с трудом прошли Данию. Первый матч проиграли со счётом 0:1, а в ответном дело дошло до дополнительного времени. Лидеры этой сборной провели неудачный сезон.

Криштиану Роналду вновь много нервничал и так и не сумел взять с «Аль-Насром» ни одного трофея. Лучший бомбардир в истории сборной Португалии эмоционально нестабилен. Его настроение и беспокойство перенимают партнёры по команде.