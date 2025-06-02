Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Германия — Португалия: прогноз на полуфинал Лиги наций

Германия — Португалия: прогноз на полуфинал Лиги наций
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на полуфинал Лиги наций Германия — Португалия, который состоится 4 июня.

Ставка: проход Германии за 1.65.

Материалы по теме
Почему Хвича и Мамардашвили пропустят ЧМ-2026? Всё о группе Е перед отбором
Почему Хвича и Мамардашвили пропустят ЧМ-2026? Всё о группе Е перед отбором

Юлиан Нагельсман ускорил процесс перестройки национальной команды. Она показала поистине классный футбол на домашнем чемпионате Европы. Весьма досадно уступила сборной Испании, которая в итоге выиграла турнир. Продемонстрировала готовность к борьбе за победу.

На предыдущей стадии Лиги наций немцы прошли Италию, вновь показав красивый результативный футбол. Нагельсман задействовал много креативных и очень талантливых молодых игроков. И в то же время здорово нащупал баланс, разбавив состав трудягами. Победу Германии в Лиге наций букмекеры оценивают коэффициентом 3.00.

Пропорционально прогрессу немцев снизились шансы португальцев выйти в финал Лиги наций. На предыдущей стадии они с трудом прошли Данию. Первый матч проиграли со счётом 0:1, а в ответном дело дошло до дополнительного времени. Лидеры этой сборной провели неудачный сезон.

Криштиану Роналду вновь много нервничал и так и не сумел взять с «Аль-Насром» ни одного трофея. Лучший бомбардир в истории сборной Португалии эмоционально нестабилен. Его настроение и беспокойство перенимают партнёры по команде.

Материалы по теме
Ламин Ямаль оставит Роналду и Мбаппе без трофея. Кто выиграет Лигу наций?
Ламин Ямаль оставит Роналду и Мбаппе без трофея. Кто выиграет Лигу наций?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android