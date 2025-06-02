Испания — Франция: прогноз на полуфинал Лиги наций

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на полуфинал Лиги наций Испания — Франция, который состоится 5 июня.

Ставка: проход Испании за 1.85.

Луис де ла Фуэнте научил национальную команду идеальному сочетанию красоты и эффективности. Под его руководством сборная выиграла два турнира из двух.

К полуфиналу Лиги наций сборная Испании подходит в ослабленном виде. Много кадровых потерь. Впрочем, де ла Фуэнте крайне редко ошибается с вызовом футболистов в расположение сборной и заменами. Выжимает максимум из имеющихся ресурсов.

Соперником Испании в полуфинале Лиги наций выступает грозная сила. У сборной Франции бесподобный подбор игроков. Она взяла ЧМ-2018, дошла до финала ЧМ-2022 и намерена преуспеть на ЧМ-2026. Килиан Мбаппе и Усман Дембеле поведут национальную команду к победе.

Однако, несмотря на огромную огневую мощь, подопечные Дидье Дешама чуть не вылетели из Лиги наций. В первой встрече 1/4 финала уступили Хорватии (0:2). В последние годы отношение французов к этому турниру изменилось. Стали выступать с меньшим рвением. Провалились в минувшем розыгрыше и вряд ли преуспеют в текущем.