Россия — Нигерия: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на товарищеский матч Россия — Нигерия.

Ставка: обе забьют + тотал меньше 5.5 гола за 2.00.

Главная звезда сборной Нигерии — это Виктор Осимхен. Но он не приедет на матч с Россией, как и Адемола Лукман. Вот только не стоит думать, что без этих двух игроков «суперорлы» не представляют опасности. Ожидаются Виктор Бонифасе («Байер»), Самуэль Чуквезе («Милан»), Келечи Ихеаначо (бывший игрок «Лестер Сити»).

С таким подбором футболистов сборная Нигерии вправе делать акцент на игре в нападении, но называть её сверхрезультативной тоже неправильно. Забивает не так много, даже на своём континенте.

Вряд ли сборная России сыграет в обороне хуже, чем эти африканские команды. Особенно учитывая уровень и опыт наших вратарей — Сафонова и Лунёва. Да и насчёт оборонительной линии Валерий Карпин хорошо подумал. В том числе пригласив тройку защитников «Ростова» — Ваханию, Мелёхина и Осипенко.

Хорошо организованная оборона — это лучшее оружие против техничных нигерийских футболистов. Последние восемь матчей сборная России сыграла «на ноль». Правда, уровень соперников был значительно ниже, чем у Нигерии. Но тот факт, что серьёзных ошибок защита не допускала, стоит учитывать.

Вряд ли получится обыграть нигерийцев всухую. Всё-таки у них есть классные игроки атаки, которые будут пытаться заявить о себе. Сборная России тоже не останется без забитого мяча.

Большой результативности от этой встречи не ждём. Лучшим вариантом для ставки будет «обе забьют» и тотал меньше 5.5 мяча с коэффициентом 2.00. Матч вполне может закончиться со счётом 1:1 или 2:1 в пользу российской команды.