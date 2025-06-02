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Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой пройти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой пройти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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2 июня состоится матч 1/8 финала 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся россиянка Мирра Андреева, посеянная под шестым номером, и Дарья Касаткина, которая с недавних пор представляет Австралию.

Букмекеры считают фаворитом россиянку. Сделать ставку на победу Андреевой предлагается с коэффициентом 1.22. Вероятность успеха Касаткиной оценили в 4.60.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

На победу Мирры в двух сетах можно сделать ставку за 1.60. На то, что новоиспечённая австралийка выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 2.12. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 4.70.

Мирра Андреева в первых трёх матчах на «Ролан Гаррос» оказалась сильнее Кристины Букши, Эшлин Крюгер и Юлии Путинцевой.

Касаткина в Париже уже победила Катерину Синякову, Леолию Жанжан и Паулу Бадосу.

Победительница матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшей в противостоянии француженки Луа Буассон и американки Джессики Пегулы.

Раньше Андреева и Касаткина играли друг с другом один раз, та встреча осталась за Дарьей.

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