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Букмекеры оценили шансы Екатерины Александровой в матче с Кори Гауфф на «Ролан Гаррос»

Букмекеры оценили шансы Екатерины Александровой в матче с Кори Гауфф на «Ролан Гаррос»
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2 июня состоится матч 1/8 финала 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся россиянка Екатерина Александрова, посеянная под шестым номером, и вторая ракетка турнира американка Кори Гауфф.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1-й сет
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Букмекеры считают фаворитом теннисистку из США. Сделать ставку на победу Гауфф предлагается с коэффициентом 1.39. Вероятность успеха Александровой оценили в 3.20.

На победу Кори в двух сетах можно сделать ставку за 3.20. На то, что россиянка выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.82. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.80.

Екатерина Александрова в первых трёх матчах на «Ролан Гаррос» оказалась сильнее Лючии Бронцетти, Элизабетты Коччаретто и Вероники Кудерметовой.

Гауфф на пути к 1/8 финала обыграла Оливию Гадеки, Терезу Валентову и Мари Боузкову.

Победительница матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшей в противостоянии американок Мэдисон Киз и Хейли Баптист.

Раньше Александрова и Гауфф играли друг с другом четыре раза. Россиянка смогла выиграть однажды.

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