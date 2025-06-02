Букмекеры оценили шансы Екатерины Александровой в матче с Кори Гауфф на «Ролан Гаррос»

2 июня состоится матч 1/8 финала 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся россиянка Екатерина Александрова, посеянная под шестым номером, и вторая ракетка турнира американка Кори Гауфф.
|1
|2
|3
|
|
Букмекеры считают фаворитом теннисистку из США. Сделать ставку на победу Гауфф предлагается с коэффициентом 1.39. Вероятность успеха Александровой оценили в 3.20.
На победу Кори в двух сетах можно сделать ставку за 3.20. На то, что россиянка выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 1.82. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.80.
Екатерина Александрова в первых трёх матчах на «Ролан Гаррос» оказалась сильнее Лючии Бронцетти, Элизабетты Коччаретто и Вероники Кудерметовой.
Гауфф на пути к 1/8 финала обыграла Оливию Гадеки, Терезу Валентову и Мари Боузкову.
Победительница матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшей в противостоянии американок Мэдисон Киз и Хейли Баптист.
Раньше Александрова и Гауфф играли друг с другом четыре раза. Россиянка смогла выиграть однажды.
- 2 июня 2025
-
12:00
-
11:13
-
11:00
-
10:00
-
09:24
-
08:43
-
08:00
- 1 июня 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:19
-
16:00
-
15:19
-
15:00
-
14:26
-
14:00
-
13:17
-
13:00
-
12:18
-
12:00
-
11:34
-
11:00
-
10:22
-
10:00
-
09:21
-
08:42
-
08:00
- 31 мая 2025
-
20:00
-
19:33
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:54