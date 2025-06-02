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Беларусь — Россия: коэффициенты букмекеров на матч 10 июня

Беларусь — Россия: коэффициенты букмекеров на матч 10 июня
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10 июня в Минске сборная России проведёт матч с Беларусью. Последний раз соперники играли между собой 6 июня 2024 года. Подопечные Валерия Карпина тогда выиграли со счётом 4:0 благодаря дублю Фёдора Чалова и голам Ивана Облякова и Константина Тюкавина.

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Белорусы наверняка захотят взять реванш. На их победу можно поставить с коэффициентом 7.60, что составляет примерно 12% вероятности. При этом победа россиян доступна за 1.45 (около 67%). Ничья идёт за 4.50 (21%).

Две товарищеские встречи в этом году были выиграны белорусами у Таджикистана (5:0) и Азербайджана (2:0). Прогресс под руководством испанского тренера Карлоса Алоса Феррера есть. Неплохо выступила сборная Беларуси в Лиге наций, уступив только Северной Ирландии, которая в итоге и выиграла группу.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92.

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