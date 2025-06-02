Беларусь — Россия: прогноз на матч в Минске

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на товарищеский матч Беларусь — Россия, который пройдёт 10 июня в Минске.

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.10.

Две товарищеские встречи в этом году были выиграны белорусами у Таджикистана (5:0) и Азербайджана (2:0). Прогресс под руководством испанского тренера Карлоса Алоса Феррера есть. Неплохо выступила сборная Беларуси в Лиге наций, уступив только Северной Ирландии, которая в итоге и выиграла группу.

С учётом сдвигов в лучшую сторону в игре «белых крыльев» и экспериментов Валерия Карпина, можно взять тотал больше 3.5 мяча за 3.10. Есть вполне обоснованное ощущение, что голов будет даже больше, чем в прошлой очной встрече. Тем более для сборной России это станет поводом выдохнуть после напряжённой игры с Нигерией.

У состава, который выбрал Валерий Карпин на июньские товарищеские матчи, хорошие перспективы. Есть как минимум шанс продлить серию без поражений. С Нигерией, конечно, придётся повозиться, мягко говоря. Но в ней нет ничего сверхъестественного. Можно как минимум не проиграть.

Беларусь же с прошлой очной встречи стала играть лучше, это факт. Однако это лишь раззадорит российских футболистов, который в прошлый раз одержали уверенную победу.