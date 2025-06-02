Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты оценили шансы Андрея Рублёва обыграть Янника Синнера на «Ролан Гаррос»

Эксперты оценили шансы Андрея Рублёва обыграть Янника Синнера на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

2 июня состоится матч 1/8 финала 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Букмекеры считают явным фаворитом итальянского теннисиста. Поставить на победу Синнера можно с коэффициентом 1.03, а шансы Рублёва оценили котировкой 12.00.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

На победу итальянца в трёх сетах можно сделать ставку за 1.60. На то, что россиянин выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 2.25. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.75.

Рублёв на этом «Ролан Гаррос» победил Ллойда Харриса и Адама Уолтона, а третий круг прошёл без борьбы — Артюр Фис снялся из-за травмы. Синнер одолел Артура Риндеркнеша, Ришара Гаске и Иржи Легечку.

Теннисисты играли между собой девять раз. Шесть побед у итальянца, трижды сильнее был Андрей Рублёв.

Победитель матча в четвертьфинале сразится с британцем Джеком Дрейпером или Александром Бубликом, представляющим Казахстан.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android