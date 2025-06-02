Эксперты оценили шансы Андрея Рублёва обыграть Янника Синнера на «Ролан Гаррос»

2 июня состоится матч 1/8 финала 124-го розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встретятся россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Букмекеры считают явным фаворитом итальянского теннисиста. Поставить на победу Синнера можно с коэффициентом 1.03, а шансы Рублёва оценили котировкой 12.00.
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На победу итальянца в трёх сетах можно сделать ставку за 1.60. На то, что россиянин выиграет хотя бы одну партию, предлагают поставить с котировкой 2.25. На тай-брейк в одном из сетов доступно пари за 2.75.
Рублёв на этом «Ролан Гаррос» победил Ллойда Харриса и Адама Уолтона, а третий круг прошёл без борьбы — Артюр Фис снялся из-за травмы. Синнер одолел Артура Риндеркнеша, Ришара Гаске и Иржи Легечку.
Теннисисты играли между собой девять раз. Шесть побед у итальянца, трижды сильнее был Андрей Рублёв.
Победитель матча в четвертьфинале сразится с британцем Джеком Дрейпером или Александром Бубликом, представляющим Казахстан.
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