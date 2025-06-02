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Аналитики назвали фаворита женского турнира «Ролан Гаррос»

Аналитики назвали фаворита женского турнира «Ролан Гаррос»
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На «Ролан Гаррос» позади осталась первая неделя. В женском одиночном разряде идёт стадия 1/8 финала. До неё добрались три россиянки, но Людмила Самсонова уже уступила Чжэн Циньвэнь. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

Главный фаворит, по мнению аналитиков, первая ракетка мира Арина Соболенко. Поставить на её победу можно с коэффициентом 2.80. Такие же шансы выиграть турнир у представительницы Польши Иги Швёнтек.

За 5.50 можно сделать ставку на вторую сеяную Кори Гауфф, а на Мирру Андрееву дают котировку 7.00. Шансы ещё одной представительницы России — Екатерины Александровой — оценили в 45.00.

В прошлом году турнир выиграла Ига Швёнтек, победившая в финале итальянку Жасмин Паолини.

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