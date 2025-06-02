Букмекеров предложили штрафовать за приём ставок при самозапрете

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за приём ставок у игроков, у которых установлен самозапрет на участие в азартных играх.

Документ предлагает внести изменения в статьи 14.11 и 28.3 КоАП РФ. Законопроект предусматривает штрафы для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей за приём ставок при установленном самозапрете.

Такие же штрафы предусмотрены за нарушение порядка приёма заявления о включении физического лица в реестр самоограничения от азартных игр.

Если закон примут, то он вступит в силу 1 сентября. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о самозапрете.