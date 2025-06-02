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Николай Оганезов высказался за использование образов людей в рекламе букмекеров

Николай Оганезов высказался за использование образов людей в рекламе букмекеров
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Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов в ходе форума «Masters of Sport: новый старт» высказался об ограничениях в рекламе букмекерских компаний. Он рассказал о минусах запрета на использование образов людей.

«Наше законодательство не позволяет использовать в рекламе образы людей. Это не позволяет нам заключать полноценные личные контракты с известными спортсменами. Такие соглашения могли бы помогать финансировать подготовку, они могли бы сделать спортсменов более узнаваемыми, но сейчас мы лишены этих инструментов.

Я уверен, что для спорта и общества в целом было бы полезнее, если бы такая возможность появилась», – отметил Оганезов.

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