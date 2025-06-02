Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Нигерия: дата товарищеского матча, в каком городе сыграют

Россия — Нигерия: дата товарищеского матча, в каком городе сыграют
Комментарии

Изоляция сборной России по футболу от участия в официальных международных турнирах продолжается. Однако в июне наша команда проведёт два товарищеских матча.

6 июня сборная России в Москве на стадионе «Лужники» сыграет с Нигерией. Главный тренер сборной Валерий Карпин признался, что это одна из сильнейших команд за последние три года, наряду с Сербией (4:0) и Камеруном (1:0).

Победу российской сборной букмекеры оценили коэффициентом 2.35, что составляет примерно 41% вероятности.

Поставить на нигерийскую команду можно за 3.15 (30%). Ничья идёт за 3.40 (29%).

Ставки на тотал меньше 2.5 мяча принимают за 1.70, а тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Материалы по теме
Африканский вызов и славянское дерби. Как сборная России проведёт июньские матчи?
Африканский вызов и славянское дерби. Как сборная России проведёт июньские матчи?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android