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Букмекеры назвали фаворита финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида»

Букмекеры назвали фаворита финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида»
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В финале Кубка Стэнли — 2025 сыграют «Эдмонтон» и «Флорида». И букмекеры дают практически равные шансы на их победу.

Аналитики считают «Эдмонтон» небольшим фаворитом финала, поставить на их чемпионство можно за 1.85. На то, что «Флорида», как и год назад, одолеет «Ойлерз» в решающей серии, дают коэффициент 1.95.

На то, что в решающем противостоянии будут максимально возможные семь матчей, можно поставить за 2.80.

Финальная серия Кубка Стэнли стартует 5 июня. Первая игра пройдет в Канаде, на площадке «Эдмонтона». В прошлом сезоне «Флорида» и «Эдмонтон» уже встречались в финале Кубка Стэнли. Тогда «Пантерз» оказались сильнее — 4-3.

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