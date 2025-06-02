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Букмекер высмеял фанатов «МЮ» и предложил им уехать на Фарерские острова

Букмекер высмеял фанатов «МЮ» и предложил им уехать на Фарерские острова
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Ирландский букмекер Paddy Power выпустил видео, в котором высмеял болельщиков «Манчестер Юнайтед».

В ролике болельщик «Юнайтед» прибывает в деревушку Тролланес на Фарерских островах.

«Добро пожаловать на Фарерские острова. Одно из самых отдалённых мест на Земле. Более чем в 500 милях от ближайшего фаната «Ливерпуля». Никакого интернета, никаких изменений счёта в матчах и никаких мемов от «скаузеров» в рабочих чатах, никаких вручений трофея АПЛ и парадов на автобусах с открытым верхом», — говорится в видео.

Кроме того, Paddy Power предложил фанатам «МЮ» делиться видео с друзьями, чтобы выиграть поездку на Фареры, где их разместят в помещении без связи.

«Манчестер Юнайтед» занял в АПЛ 15-е место — это худший результат клуба в истории Премьер-лиги. Кроме того, команда не смогла завоевать ни одного трофея за сезон.

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